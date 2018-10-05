Спасенные жизни новорожденных в Рязани отметили посадкой кустов

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-05T18:47:05+03:00

В городской больнице №8 высадили аллею спирей – по количеству детей, родившихся в результате отказов от абортов

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Это происходит уже девятый год подряд. Организаторы акции, в которой участвовали студенты первого курса Рязанского медицинского колледжа – городская больница №8 и благотворительный фонд охраны женского здоровья «Мы вместе».

Среди женщин, приходящих с намерением совершить искусственное прерывание беременности, провдится разъяснительная работа, поиск тех людей и организаций, что могут оказать помощь оказавшимся в сложных жизненных условиях. Отговорить от абортов удается от 70 до 90 матерей в год. В честь спасенных новорожденных и высаживаются декоративные кустарники спиреи.

– Спиреи бывают мужскими и женскими. Их высаживают в зависимости от пола родившегося ребенка. С женщинами, которые нуждаются в опеке, занимаются социальные и церковные службы. Митрополит Марк очень проникновенно отнёсся к этой теме, – рассказал главный врач больницы №8 Александр Миров.

В память о сохраненных жизнях не только посадили спиреи, но и отпустили в небо воздушные шары голубого и розового цветов.