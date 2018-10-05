Рязанка убила соседа, используя при расправе молоток и вилы

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-05T18:40:20+03:00

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Касимовский МСО СКР по Рязанской области завершил расследование убийства, совершенного летом этого года в деревне Бреево Касимовского района.

Установлено, что днем 29 июня 2018 года 59-летняя местная жительница распивала спиртное во дворе своего дома вместе с соседом. Как это часто бывает, произошла ссора. Во время конфликта мужчина ударил женщину. Последняя взяла молоток и несколько раз ударила обидчика по голове. Добивала разъярившая женщина соседа уже вилами – нанеся один удар по голове острой частью инструмента. От полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.