Рязанка убила соседа, используя при расправе молоток и вилы
Касимовский МСО СКР по Рязанской области завершил расследование убийства, совершенного летом этого года в деревне Бреево Касимовского района.
Установлено, что днем 29 июня 2018 года 59-летняя местная жительница распивала спиртное во дворе своего дома вместе с соседом. Как это часто бывает, произошла ссора. Во время конфликта мужчина ударил женщину. Последняя взяла молоток и несколько раз ударила обидчика по голове. Добивала разъярившая женщина соседа уже вилами – нанеся один удар по голове острой частью инструмента. От полученных травм мужчина скончался.
Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.
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