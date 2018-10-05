2018-10-05T18:14:20+03:00
Происшествия

В Рязанском районе пьяный водитель на внедорожнике врезался в столб

Виновник аварии отделался разбитой головой
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В пятницу, 5 октября, в 13.40 неподалеку от села Мурмино Рязанского района произошло серьезное ДТП. Автомобиль Land Rover Discovery слетел с дороги, сбил железобетонный столб и перевернулся. Водитель внедорожника самостоятельно выбрался из покореженного автомобиля. Издательство «Пресса» сообщает, что в ДТП он разбил голову.

Один из очевидцев аварии вызвал скорую и сотрудников полиции, а также отметил, что перед происшествием автомобиль сильно вилял по дороге. Предположение мужчины подтвердило прохождение теста на алкогольное опьянение – водитель внедорожника сел за руль в нетрезвом виде.

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