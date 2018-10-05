В Рязанской области температура опустится до отрицательных значений

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-05T17:32:03+03:00

При этом днем будет теплее, чем в последние дни

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6 октября в Рязанской области будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя ожидаются на большей части территории как ночью, так и днем. Таков прогноз регионального гидрометцентра, опубликованный МЧС.

Хотя в темное время суток температура воздуха по региону составит -2…+3 градуса, днем по сравнению с пятницей произойдет небольшое потепление – до +10…+15 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с (при порывах до 15).