2018-10-05T16:47:12+03:00
Авто

В Рязани из-за обслуживания моста дважды перекроют Северный обход

Работы пройдут 19-21 апреля в ночное время
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На две ночи - с 19 на 20 апреля и с 20 на 21 апреля - в Рязани закроют проезд по Северному обходу. Об этом сообщает ОАО «Рязаньавтодор», которое проведет техническое обслуживание вертикально-подъемного моста через реку Трубеж.

Согласно релизу, в каждом из случаев перекрытие продлится с 23.00 до 5.00.

Автомобилистам предлагают учитывать эту информацию и выбирать маршруты объезда.

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