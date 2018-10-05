В Рязани из-за обслуживания моста дважды перекроют Северный обход
Работы пройдут 19-21 апреля в ночное время
Изменить размер текста:
На две ночи - с 19 на 20 апреля и с 20 на 21 апреля - в Рязани закроют проезд по Северному обходу. Об этом сообщает ОАО «Рязаньавтодор», которое проведет техническое обслуживание вертикально-подъемного моста через реку Трубеж.
Согласно релизу, в каждом из случаев перекрытие продлится с 23.00 до 5.00.
Автомобилистам предлагают учитывать эту информацию и выбирать маршруты объезда.