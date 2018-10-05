2018-10-05T16:03:38+03:00
Общество

Пенсионный фонд пытался оспорить начисление социальной пенсии 5-летнему рязанцу

Ребенку из приемной семьи выплаты начались на три месяца позже положенного срока
Константин МОГИЛИН
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Областной суд, как сообщает его пресс-служба, отклонил апелляционную жалобу рязанского управления Пенсионного фонда РФ на начисление социальной пенсии 5-летнему ребенку.

Иск подала женщина, являющаяся приемной матерью мальчика. В феврале она написала заявление о начислении сыну социальной пенсии с 1 января. Но выплаты начались только с апреля, когда ребенку оформили гражданство и регистрацию по месту жительства.

Районный суд не принял довод представителей фонда о том, что мать, не поставив вовремя сына учет, сама на три месяца лишила его пенсии, так как невыполнение опекуном какой-либо обязанности не должно мешать соблюдению законного права ребенка.

Судебная коллегия Рязанского областного суда решение районного суда оставила без изменения.

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