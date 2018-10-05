2018-10-05T15:20:56+03:00
Экономика

РСХБ увеличил объемы льготного кредитования АПК

АО «Россельхозбанк» является основным участником государственной программы льготного кредитования АПК.
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 8 месяцев 2018 года Банк увеличил объем средств, предоставленных аграриям по ставке не выше 5% годовых до 118,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель возрос на 93%. При этом 9,5 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий – малых форм хозяйствования.

В соответствии с условиями программы клиенты Банка из различных сегментов агробизнеса могут получить финансирование как на инвестиционные, так и на текущие цели, в том числе на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. Активное участие Банка в реализации программы способствует повышению эффективности доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.

Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса порядка 225 млрд рублей на условиях льготного финансирования.

.

.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани из-за обслуживания моста дважды перекроют Северный обход
Пенсионный фонд пытался оспорить начисление социальной пенсии 5-летнему рязанцу
Путешественнику Цзину Ли подковали коней и подарили памятную книгу в Рязанской области
Угрожая расправой, гости вынесли из квартиры рязанца цифровую технику
Рязанцы могут оформить подписку со скидкой 40%
Экс-мэру Рязани Валерию Рюмину отказали в УДО
В рязанской глубинке пропал 85-летний мужчина
Рязанская автоледи проиграла пастуху суд по ДТП
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
В Рязани перекроют два дорожных участка – на шесть дней и на несколько часов
Информационно-справочный центр «УмКИ» в Рязани переезжает
Рязанцев предупредили о повышении цен на квартиры VELLCOM дома на Ленкома
Ресторан «Буфетъ» приглашает на музыкальные вечера
В массовом ДТП в Рязанской области пострадал водитель Renault
В Рязанской области насмерть сбили пешехода
Рязанец заплатил почти 130 тысяч рублей налогов, чтобы не расставаться с бытовой техникой
В рязанском Скопине на пожаре в жилом доме погиб мужчина
Банк пытался взыскать с рязанца 1 миллион неустойки за 130-тысячный долг
Из-за «Есенинского пробега» под Рязанью перекроют дорогу на Константиново
Пропавшую девочку-подростка из Рязани нашли живой
Рязанские десантники «штурмовали аэродром» на учениях в Белоруссии
Ко дню рождения Есенина в Софии открылась выставка из фондов рязанского музея
В Рязани почти на две недели перекрыли часть улицы Лесопарковой