Рязанцы могут оформить подписку со скидкой 40%

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-05T14:49:59+03:00

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С 4 по 14 октября 2018 года пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий:по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно.

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на доставку изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, включает около 2500 наименований. В Рязанской области это «Комсомольская правда» и ряд других изданий.

- Декады подписки традиционно вызывают интерес со стороны подписчиков. Подписаться на любимые издания со скидкой до 40% - хорошая возможность для всех читателей значительно сэкономить, – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Cайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона. Оформить подписку на издания со скидкой на сайте podpiska.pochta.ru можно не только для себя, но и в качестве подаркавне зависимости от места проживания получателя.

Также вцентральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения –конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к нейприсоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.