2018-10-05T15:16:36+03:00
Происшествия

Угрожая расправой, гости вынесли из квартиры рязанца цифровую технику

Их добычей стали ноутбук, музыкальный центр и сотовый телефон
Константин МОГИЛИН
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Полицейские задержали злоумышленников ограбивших рязанца прямо у него в квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 53-летний мужчина, который сообщил, что двое случайных знакомых забрали из его квартиры на улице Забайкальской ноутбук, музыкальный центр и сотовый телефон.

Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что хозяин жилища уже однажды устраивал с ними застолье у себя дома. На этот раз гости были настроены агрессивно и с порога стали требовать деньги, подкрепив слова несколькими ударами. Угрожая расправой, они забрали цифровую технику и ушли.

Узнав приметы грабителей, оперативники опросили местных жителей и вскоре установили личности подозреваемых. Двух рязанцев 30 и 34 лет разыскали и задержали.

Против них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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