В рязанской глубинке пропал 85-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-05T14:22:27+03:00

Он нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве

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В Милославском районе пропал житель поселка Зеленый Александр Терентьевич Старостин. 85-летний мужчина вышел из дома 4 октября и не вернулся.

- Он нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве, - подчеркнули члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», разместившего ориентировку.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Одет он был в черные калоши, камуфлированные куртку и штаны.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.