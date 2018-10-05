2018-10-05T13:25:20+03:00
Общество

В Рязани перекроют два дорожных участка – на шесть дней и на несколько часов

Речь идет о перекрестке улицы Леспопарковой и проезда Речников, а также об улице Гоголя
Антон КОНОВАЛОВ
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Перекресток улицы Леспопарковой и проезда Речников перекроют на несколько дней.Перекресток улицы Леспопарковой и проезда Речников перекроют на несколько дней.
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Администрация Рязани опубликовала объявления о закрытии движения транспорта на двух дорожных участках. Это перекресток проезда Речников и Лесопарковой улицы, а также улица Гоголя.

Ранее сообщалось только об ограничении движения по упомянутому перекрестку. Теперь же городские власти приняли решение, что из-за капитального ремонта теплотрассы его придется перекрыть с 8.00 6 октября до конца суток 11 октября.

На улице Гоголя – участке от улицы Толстого до дома №24 – перекрытие продлится несколько часов: 9 октября с 8.00 до 14.00. Причина - снос аварийных деревьев.

Водителей просят учитывать эту информацию во время поездок.

Участок улицы Гоголя, который перекроют из-за сноса аварийных деревьев.

Участок улицы Гоголя, который перекроют из-за сноса аварийных деревьев.

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