В Рязани перекроют два дорожных участка – на шесть дней и на несколько часов
Администрация Рязани опубликовала объявления о закрытии движения транспорта на двух дорожных участках. Это перекресток проезда Речников и Лесопарковой улицы, а также улица Гоголя.
Ранее сообщалось только об ограничении движения по упомянутому перекрестку. Теперь же городские власти приняли решение, что из-за капитального ремонта теплотрассы его придется перекрыть с 8.00 6 октября до конца суток 11 октября.
На улице Гоголя – участке от улицы Толстого до дома №24 – перекрытие продлится несколько часов: 9 октября с 8.00 до 14.00. Причина - снос аварийных деревьев.
Водителей просят учитывать эту информацию во время поездок.
Участок улицы Гоголя, который перекроют из-за сноса аварийных деревьев.