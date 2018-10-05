Информационно-справочный центр «УмКИ» в Рязани переезжает
С 8 октября он будет работать в МФЦ на улице Каширина
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Информационно-справочный центр по обслуживанию транспортных карт «УмКА» в Рязани переезжает. Теперь он будет располагаться в МФЦ по адресу улица Каширина, дом 1 – в здании бывшего училища связи.
Обслуживать горожан, пользующихся автоматической системой оплаты проезда, на новом месте начнут с 8 октября.
Горячая линия оператора действует по прежнему номеру: 8(800)250-02-62.
График работы центра:
• Пн: 8:30-18:00
• Вт: 8:30-20:00
• Ср: 9:00-20:00
• Чт: 8:30-20:00
• Пт:8:30-18:00
• Сб-Вс: Выходной
Подробнее - на сайте картаумка.рф.