2018-10-05T12:36:39+03:00
Общество

Информационно-справочный центр «УмКИ» в Рязани переезжает

С 8 октября он будет работать в МФЦ на улице Каширина
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Информационно-справочный центр по обслуживанию транспортных карт «УмКА» в Рязани переезжает. Теперь он будет располагаться в МФЦ по адресу улица Каширина, дом 1 – в здании бывшего училища связи.

Обслуживать горожан, пользующихся автоматической системой оплаты проезда, на новом месте начнут с 8 октября.

Горячая линия оператора действует по прежнему номеру: 8(800)250-02-62.

График работы центра:

• Пн: 8:30-18:00

• Вт: 8:30-20:00

• Ср: 9:00-20:00

• Чт: 8:30-20:00

• Пт:8:30-18:00

• Сб-Вс: Выходной

Подробнее - на сайте картаумка.рф.

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