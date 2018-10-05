Рязанцев предупредили о повышении цен на квартиры VELLCOM дома на Ленкома
Пока еще есть возможность приобрести комфортное жилье по летним ценам
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С 15 октября произойдет плановое повышение цен на квартиры VELLCOM дома на Ленкома. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.
- Уважаемые клиенты! В ближайшие дни у вас есть возможность приобрести качественное и комфортное жилье по летним ценам, - отметили в сообщении.
Получить более подробную информацию об индивидуальных условиях приобретения недвижимости можно в офисе компании или по телефону отдела продаж: +7(4912)300-707.
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