Рязанцев предупредили о повышении цен на квартиры VELLCOM дома на Ленкома

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-05T12:18:19+03:00

Пока еще есть возможность приобрести комфортное жилье по летним ценам

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С 15 октября произойдет плановое повышение цен на квартиры VELLCOM дома на Ленкома. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

- Уважаемые клиенты! В ближайшие дни у вас есть возможность приобрести качественное и комфортное жилье по летним ценам, - отметили в сообщении.

Получить более подробную информацию об индивидуальных условиях приобретения недвижимости можно в офисе компании или по телефону отдела продаж: +7(4912)300-707.

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