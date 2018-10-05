2018-10-05T12:12:39+03:00
Досуг

Ресторан «Буфетъ» приглашает на музыкальные вечера

Профессиональные и другие праздники отмечаем песнями, танцами и пробуем изысканные блюда
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В ближайшую пятницу, 5 октября, в 19 часов для гостей ресторана «Буфетъ» поет Катарина Герда. А мы с вами празднуем День учителя, поем песни о школе, танцуем вальс. Если вдруг вы не умеете танцевать этот танец, научим - приходите. В школьном «БУФЕТЕ» - сладкие булочки и компот – в качестве приза для самых активных гостей. Для гурманов – блюда русской кухни из меню ресторана.

12 октября – День шоколадных сюрпризов. Какие сюрпризы? Приходите и узнаете сами! Иван Ципорков, нежные звуки флейты и саксофона помогут справиться с осенней хандрой и зарядиться позитивом в холодный дождливый вечер. Начало в 20 часов.

19 октября в 20 часов празднуем День работников пищевой промышленности. Гостей согревают горячим глинтвейном с яблочным пирогом под фортепианную музыку в исполнении Андрея Синецкого.

26 октября - Международный День тещи. Отмечаем праздник даже при отсутствии в вашей семье героини праздника. Ведь главное – это ваше настроение, которое создают хорошая музыка и блюда русской кухни от шеф-повара ресторана«Буфетъ». В 20 часов начинаем петь песни вместе с coverband«МОХИТО».

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