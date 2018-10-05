В массовом ДТП в Рязанской области пострадал водитель Renault

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-05T12:04:56+03:00

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В четверг, 4 октября, в Рязанской области в аварии столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 13.15 на 22-м километре дороги Рязань-Ряжск. 22-летний житель Сараевского района за рулем Renault ехал в сторону Рязани. Водитель решил пойти на обгон, но не убедился в безопасности маневра. В результате он столкнулся с ехавшим в попутном направлении «КамАЗом» под управлением 51-летнего рязанца. После удара легковушка продолжила движение и столкнулась с движущимся по «встречке» автомобилем «ГАЗ» под управлением 57-летнего рязанца. От удара Renault опрокинулся в кювет.

В результате происшествия водителя Renault с травмами госпитализировали.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы. Произошло также 23 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5757 нарушений ПДД, поймав 7 нетрезвых водителей.