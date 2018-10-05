2018-10-05T12:04:56+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Рязанской области пострадал водитель Renault

В аварии столкнулись 3 автомобиля
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ГИБДД.Фото: Пресс-служба ГИБДД.
Изменить размер текста:

В четверг, 4 октября, в Рязанской области в аварии столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 13.15 на 22-м километре дороги Рязань-Ряжск. 22-летний житель Сараевского района за рулем Renault ехал в сторону Рязани. Водитель решил пойти на обгон, но не убедился в безопасности маневра. В результате он столкнулся с ехавшим в попутном направлении «КамАЗом» под управлением 51-летнего рязанца. После удара легковушка продолжила движение и столкнулась с движущимся по «встречке» автомобилем «ГАЗ» под управлением 57-летнего рязанца. От удара Renault опрокинулся в кювет.

В результате происшествия водителя Renault с травмами госпитализировали.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы. Произошло также 23 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5757 нарушений ПДД, поймав 7 нетрезвых водителей.

Фото: Пресс-служба ГИБДД.

Фото: Пресс-служба ГИБДД.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанская автоледи проиграла суд пастуху
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
В Рязани перекроют два дорожных участка – на шесть дней и на несколько часов
Информационно-справочный центр «УмКИ» в Рязани переезжает
Рязанцев предупредили о повышении цен на квартиры VELLCOM дома на Ленкома
Ресторан «Буфетъ» приглашает на музыкальные вечера
В Рязанской области насмерть сбили пешехода
Рязанец заплатил почти 130 тысяч рублей налогов, чтобы не расставаться с бытовой техникой
В рязанском Скопине на пожаре в жилом доме погиб мужчина
Банк пытался взыскать с рязанца 1 миллион неустойки за 130-тысячный долг
Из-за «Есенинского пробега» под Рязанью перекроют дорогу на Константиново
Пропавшую девочку-подростка из Рязани нашли живой
Рязанские десантники «штурмовали аэродром» на учениях в Белоруссии
Ко дню рождения Есенина в Софии открылась выставка из фондов рязанского музея
В Рязани почти на две недели перекрыли часть улицы Лесопарковой