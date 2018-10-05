В Рязанской области насмерть сбили пешехода
Личность погибшего мужчины пока не установлена
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В четверг, 4 октября, на 311-м километре трассы М5 «Урал» насмерть сбили пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла около 22 часов вечера. 46-летний житель Костромской области за рулем грузового автомобиля Mercedes сбил переходившего проезжую часть мужчину. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте.
Личность погибшего мужчины устанавливают.
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