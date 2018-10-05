2018-10-05T11:19:39+03:00
Общество

Рязанец заплатил почти 130 тысяч рублей налогов, чтобы не расставаться с бытовой техникой

Всего в рейдах приставы взыскали более 200 тысяч рублей долгов
Анастасия КУДРЯШОВА
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Житель Рязани задолжал по налогам 129 тысяч рублей, и выплатил всю сумму только после визита судебных приставов к нему домой. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Судебный пристав наложил арест на предметы личного обихода и бытовую технику должника. Не желая терять вещи, рязанец нашел деньги и погасил задолженность.

Кстати, всего за два дня прошло несколько рейдов по адресам проживания должников, и приставы взыскали более 200 тысяч рублей налогов.

- Проведение рейдовых мероприятий является действенной мерой, направленной на взыскание задолженности. Судебные приставы вправе арестовывать имущество должника, что является стимулом к скорейшей выплате денежных средств, - отметили в пресс-службе.

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