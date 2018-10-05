2018-10-05T10:47:56+03:00
Происшествия

В рязанском Скопине на пожаре в жилом доме погиб мужчина

ЧП случилось утром 5 октября
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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5 октября в микрорайоне Заречный города Скопина загорелся кирпичный жилой дом. Пожарные обнаружили внутри тело хозяина - 62-летнего мужчины, который жил один.

- До прибытия пожарных подразделений мужчина, проживающий по соседству (кстати, тоже сотрудник пожарной службы), самостоятельно принимал меры по ликвидации огня, - цитирует начальника Скопинского МО НДиПР Алексея Тишкина издательство «Пресса».

На вызов, поступивший диспетчеру в 6.23, выезжали 2 пожарных расчета в составе 7 человек. Пламени, распространение которого началось с кухни, не дали охватить все жилище.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

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