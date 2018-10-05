Банк пытался взыскать с рязанца 1 миллион неустойки за 130-тысячный долг

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-05T10:23:45+03:00

Суд признал эту сумму чрезмерной и кардинально ее снизил

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В Рыбновском райсуде рассмотрели иск «Пробизнесбанка» к клиенту, задолжавшему более 130 тысяч рублей по кредиту. При этом банк попытался взыскать по договору свыше 1 миллиона рублей неустойки.

- Исчисленная истцом сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору несоразмерна последствиям допущенных ответчиком нарушений условий договора, - цитирует решение суда его пресс-служба.

Фемида, исходя из нормы Гражданского кодекса, сделала вывод, что неустойка должна быть не способом чьего-то обогащения, а стимулом для исполнения обязательств.

При этом ответчик признавал требования кредитора в части суммы основого долга (57,8 тысячи рублей) и процентов (72,7 тысячи), однако штрафные санкции просил уменьшить до 10 тысяч. Суд избрал другую сумму – 30 тысяч рублей.

Решение в законную силу пока не вступило.