Из-за «Есенинского пробега» под Рязанью перекроют дорогу на Константиново
Добираться до музея-заповедника предлагают через села Срезнево и Дивово
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6 октября в Рыбновском районе состоится «Есенинский пробег» - полумарафон, посвященный 123-й годовщине со дня рождения великого уроженца этих мест. Музей-заповедник Сергея Есенина предупреждает, что из-за соревнований с 9.00 до 14.00 дорога Рыбное - Константиново, будет перекрыта.
- Добраться до села Константиново вы сможете по трассе М5, доехав до села Срезнево и повернув к селу Дивово, - посоветовали автомобилистам.
В официальном сообществе пробега (там же – все подробности) сообщается, что с 8.00 до 11.30 состоится регистрация участников, а старт намечен на 12.00 с площади Ленина в городе Рыбное.