2018-10-04T19:40:13+03:00
Общество

Рязанские десантники «штурмовали аэродром» на учениях в Белоруссии

В учениях задействовано более 1,5 тысяч бойцов
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: пресс-служба Минобороны.Фото: пресс-служба Минобороны.
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Усиленный батальон Рязанского парашютно-десантного полка представляет Россию на учениях в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В совместном учении также задействованы десантники Белоруссии. Бойцы приступили к специальным действиям по деблокированию аэродрома, захваченного условным врагом. Они штурмовали и зачистили военный аэродром от бандформирований. Теперь здесь условно можно принимать военно-транспортные самолеты и главные силы десанта с вооружением и военной техникой.

Всего в учениях задействовано более 1,5 тысяч десантников, около 700 единиц военной техники. Рязанцы впервые принимают участие в учениях подобного рода.

Фото: пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны.

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