Житель Тулы украл смартфон на рязанской заправке
Полицейские раскрыли кражу смартфона с прилавка автозаправки на трассе Калуга-Рязань. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратилась кассир заправки в Михайловском районе области. 24-летняя девушка рассказала, что неизвестный похитил ее телефон с прилавка, когда она была занята работой.
Прибывшие на место преступления правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, составили описание злоумышленника и автомобиля, на котором он приезжал заправляться.
Вскоре удалось выяснить госномер этой машины. Выяснилось, что ей владеет 47-летний житель Тулы. Рязанские оперативники отправились в соседний регион, где задержали мужчину по месту жительства. Похищенный смартфон изъят и возвращен владельцу.
Возбуждено уголовное по статье «Кража».