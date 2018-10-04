2018-10-04T16:25:15+03:00
Происшествия

Житель Тулы украл смартфон на рязанской заправке

Забирать «добычу» полицейским пришлось у него дома
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли кражу смартфона с прилавка автозаправки на трассе Калуга-Рязань. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась кассир заправки в Михайловском районе области. 24-летняя девушка рассказала, что неизвестный похитил ее телефон с прилавка, когда она была занята работой.

Прибывшие на место преступления правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, составили описание злоумышленника и автомобиля, на котором он приезжал заправляться.

Вскоре удалось выяснить госномер этой машины. Выяснилось, что ей владеет 47-летний житель Тулы. Рязанские оперативники отправились в соседний регион, где задержали мужчину по месту жительства. Похищенный смартфон изъят и возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное по статье «Кража».

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