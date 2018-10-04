В Рязанской области избрали глав еще двух районов

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-04T16:07:46+03:00

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4 октября местные думы, собравшись в новых составах, избрали своих председателей - глав двух районов. Путятинским будет руководить Николай Агеев, который уже работает в этой должности с 2008 года, а Милославским - Дмитрий Фатин, действующий глава Кочуровского поселения.

- Фатин будет совмещать три должности – глава Милославского района, председатель районной Думы и глава Кочуровского поселения, - сообщает издательство «Пресса».

За обоих кандидатов проголосовали все депутаты, присутствовавшие на заседаниях. Того, кто встанет у руля администрации Путятинского района, определят на конкурсной основе.