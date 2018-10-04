2018-10-04T16:07:46+03:00
Политика

В Рязанской области избрали глав еще двух районов

Путятинским будет руководить Николай Агеев, Милославским - Дмитрий Фатин
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Глава Путятинского района Николай Агеев. Фото: ryazpressa.ruГлава Путятинского района Николай Агеев. Фото: ryazpressa.ru
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4 октября местные думы, собравшись в новых составах, избрали своих председателей - глав двух районов. Путятинским будет руководить Николай Агеев, который уже работает в этой должности с 2008 года, а Милославским - Дмитрий Фатин, действующий глава Кочуровского поселения.

- Фатин будет совмещать три должности – глава Милославского района, председатель районной Думы и глава Кочуровского поселения, - сообщает издательство «Пресса».

За обоих кандидатов проголосовали все депутаты, присутствовавшие на заседаниях. Того, кто встанет у руля администрации Путятинского района, определят на конкурсной основе.

По центру - глава Милославского района Дмитрий Фатин. Фото: ryazpressa.ru

По центру - глава Милославского района Дмитрий Фатин. Фото: ryazpressa.ru

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