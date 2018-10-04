2018-10-04T15:23:36+03:00
Происшествия

Трое рязанцев украли ограду с могилы на кладбище

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Анастасия КУДРЯШОВА
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В селе Фроловское Сасовского района трое жителей соседнего района украли металлическую ограду с могилы на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Впервые злоумышленники попались на «Газели» по дороге в Касимов. Полицейским они сказали, что возвращаются из гостей, а по поводу частей ограды заверили, что нашли их на обочине. Но полиция на всякий случай сфотографировала их груз и взяла на заметку данные о водителе и пассажирах.

Через некоторое время 40-летняя женщина из села Фроловское заявила в полицию о хищении с могилы ее родственников металлической оградки. Оказалось, что эта была та самая ограда, которую запечатлели на фото правоохранители.

Найти похитителей не составило труда. Ими оказались 57-летний мужчина с 29-летним сыном и их 44-летний приятель. Оградку они сдали в «чермет». Злоумышленников задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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