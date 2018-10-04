Днем пятницы в Рязанской области будет не теплее +10
Небольшие дожди пройдут как ночью, так и днем
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5 октября на всей территории Рязанской области в течение суток ожидаются небольшие дожди. При этом станет еще прохладнее.
Согласно прогнозу, опубликованному региональным МЧС со ссылкой на Рязанский ЦГМС, температура воздуха составит 0…+5 градусов ночью и +5…+10 градусов днем.
Как сообщилось ранее, скорость северо-западного ветра при порывах может достигать 12-17 м/с, а местами и 20 м/с.