2018-10-04T14:22:21+03:00
Происшествия

За два дня рязанские полицейские закрыли три нелегальных казино

Игорные заведения работали как в областном центре, так и в глубинке
Константин МОГИЛИН
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3 октября полицейские обнаружили сразу два нелегальных игровых клуба в Рязани. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в помещении на улице Семинарской было обнаружено шесть компьютеров, использовавшихся для азартных игр. На улице 7-я линия нашли еще 12 игровых аппаратов, а также застали сотрудника казино и его посетителей: четверых мужчин и двух женщин.

Подозреваемого в организации незаконного бизнеса разыскали, игровое оборудование изъяли, а двери нелегальных казино опечатали.

Также стало известно, что 2 октября полицейские пресекли деятельность игорного заведения на проспекте Энергетиков в Новомичуринске. Во время операции в клубе находился оператор и двое игроков. Правоохранители вывезли из здания 4 компьютера. Помещение также опечатали.

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