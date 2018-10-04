За два дня рязанские полицейские закрыли три нелегальных казино
3 октября полицейские обнаружили сразу два нелегальных игровых клуба в Рязани. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в помещении на улице Семинарской было обнаружено шесть компьютеров, использовавшихся для азартных игр. На улице 7-я линия нашли еще 12 игровых аппаратов, а также застали сотрудника казино и его посетителей: четверых мужчин и двух женщин.
Подозреваемого в организации незаконного бизнеса разыскали, игровое оборудование изъяли, а двери нелегальных казино опечатали.
Также стало известно, что 2 октября полицейские пресекли деятельность игорного заведения на проспекте Энергетиков в Новомичуринске. Во время операции в клубе находился оператор и двое игроков. Правоохранители вывезли из здания 4 компьютера. Помещение также опечатали.