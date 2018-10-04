2018-10-04T13:45:59+03:00
Общество

Рязанцев предупредили о сильном ветре в ближайшие сутки

Его порывы могут достигать до 20 метров в секунду
Анастасия КУДРЯШОВА
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Предстоящей ночью и в первой половине 5 октября в Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным рязанского гидрометцентра, ночью и в первой половине пятницы дня усилится северо-западный ветер с порывами 12-17 метров в секунду. Местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

- Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара, - обратились к рязанцам спасатели.

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