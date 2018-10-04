Момент столкновения «Жигулей» и иномарки в Рязани на улице Солнечной попал на видеокамеру
Водитель отечественного автомобиля проигнорировал требования знака «Уступи дорогу»
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Вечером в среду, 3 октября, в Рязани на пересечении улиц Каширина и Солнечной произошло столкновение «Жигулей» классической модели и иномарки Peugeot. Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, как «Жигули», выезжая на нерегулируемом перекрестке (светофоры были переведены в ночной режим) со второстепенной дороги, врезаются в иномарку, двигавшуюся по главной дороге. Ролик с аварией опубликован на канале «Дороги Рязани» в YouTube.
Серьезных травм в аварии никто не получил.
ДТП в Рязани: Солнечная - Каширина..
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