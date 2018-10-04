2018-10-04T13:26:01+03:00
Звезды

Рязанцы узнают «Тайну магазина игрушек»

Премьера мультфильма состоится в кинотеатре «Люксор»
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18 октября в кинотеатре «Люксор» в торговом центре «Круиз» состоится премьера мультфильма «Тайна магазина игрушек». Он рассказывает о роботе Таймботе, попавшим на Землю после того, как потерпел крушение его космический корабль.

Таймбот попадает в магазин игрушек, где его обитатели, жили своей тихой и спокойной жизнью, играли, а по ночам пугали друг друга историями о некоем «Правителе Подземелья», который с помощью своих верных помощников, крыс Шмыгуна и Пискуна, похищает их друзей из соседних магазинов. В один из дней, пропадает их подружка Мэй, и игрушки, во главе с Таймботом убегают из магазина и отправляются в город на ее поиски. С этого и начинаются интересные, полные юмора и приключений путешествия маленьких героев под недоуменные взгляды городских жителей.

Информацию о сеансах, наличии и стоимости билетов уточняйте в кассах кинотеатра по телефону (4912) 30-19- 91, а также на сайте luxorfilm.ru.

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