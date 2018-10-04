Глава рязанского сельского поселения вместе с подельниками присвоил 17 земельных участков

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-04T12:50:24+03:00

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Следователи рязанской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы одного из рязанских сельских поселений и его подельников. Организованная группа обвиняется в хищении 17 земельных участков общей площадью 3 гектара в окрестностях Рязани.

Установлено, что в 2010-2013 годах по подложным документам злоумышленники присвоили себе землю (общая стоимость участков составила порядка 11 млн. рублей). Часть похищенного была продана, другая часть переоформлена на родственников одного из обвиняемых.

В настоящее время на все имущество наложен арест. Злоумышленники дали признательные показания. Дело направлено в суд.