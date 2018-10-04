2018-10-04T12:21:40+03:00
Происшествия

Юного пиротехника из Рязанского района осудили по уголовной статье

Учитывая обстоятельства, тяжесть преступления снизили
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский районный суд вынес приговор юному пиротехнику. Посмотрев в интернете несколько видео о том, как кустарно изготавливаются взрывчатые вещества, парень 2000 года рождения закупил необходимые ингредиенты, а затем изготовил опасную смесь.

Как сообщает пресс-служба суда, им двигало любопытство и желание заработать авторитет среди сверстников.

Юношу признали виновным в уголовном преступлении, но в силу обстоятельств снизили его тяжесть, заменив лишение свободы на другое наказание: на отца возложили обязанность контролировать поведение сына, запретив последнему в течение полугода находиться вне дома с 21.00 до 06.00.

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