Рязанскому минтрансу оставили два месяца на освещение окраины Скопина

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-04T11:24:43+03:00

Там по населенной территории проходит дорога, соединяющая три райцентра

Изменить размер текста: A A

Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию регионального минтранса, который обязали до 1 декабря 2018 года оборудовать освещением два участка на окраине Скопина. Они, являясь частью дороги Михайлов-Скопин-Милославское, проходят по микрорайону Коготково и деревне Гуменки.

- Отсутствие стационарного электрического освещения может привести к созданию аварийных ситуаций, ДТП с тяжёлыми последствиями, в том числе для несовершеннолетних, - к таким выводам пришла подавшая иск прокуратура и первая инстанция.

Чиновники сослались на отсутствие средств в областном бюджете и, как следствие, проекта работ. Фемиде этот аргумент не помешал оставить апелляцию без удовлетворения, а предыдущее решение - без изменения.