Рязанец взял на встречу самодельный пистолет и попал под суд

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-04T11:00:49+03:00

Для выстрелов он использовал порох, найденный еще 10 лет назад

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27-летнего жителя Рыбного осудили за незаконное изготовление, хранение и ношение оружия. С самодельным пистолетом он попался, взяв его с собой на встречу.

- Произошедший в ходе встречи конфликт закончился приездом сотрудников полиции, которыми было обнаружено и изъято изготовленное подсудимым оружие, - пишет пресс-служба областной прокуратуры.

Смастерить собственный «ствол» из подручных средств мужчина решил в марте 2018-го. Полевые испытания прошли успешно: несколько выстрелов он совершил с помощью найденного в сарае еще 10 лет назад пороха.

С учетом смягчающих обстоятельств «оружейника» приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.