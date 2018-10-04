2018-10-04T10:18:08+03:00
Происшествия

В Рязанской области Nissan, выехав на «встречку», столкнулся с Chevrolet Niva

Пострадали три человека
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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3 октября в 19.10 на дороге Рязань-Ряжск в Рязанском районе случилась авария, в которой пострадали три человека. Столкнулись Nissan X-Trail и Chevrolet Niva.

- 44-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем Nissan, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Chevrolet Niva, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате медицинская помощь понадобилась виновнику аварии, другому водителю - 38-летний рязанцу, а также его пассажиру.

Всего за минувшие сутки в 2 ДТП различные травмы получили 4 человека. Трижды автоинспекторы ловили пьяных за рулем.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

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