В Рязанской области Nissan, выехав на «встречку», столкнулся с Chevrolet Niva

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-04T10:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

3 октября в 19.10 на дороге Рязань-Ряжск в Рязанском районе случилась авария, в которой пострадали три человека. Столкнулись Nissan X-Trail и Chevrolet Niva.

- 44-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем Nissan, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Chevrolet Niva, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате медицинская помощь понадобилась виновнику аварии, другому водителю - 38-летний рязанцу, а также его пассажиру.

Всего за минувшие сутки в 2 ДТП различные травмы получили 4 человека. Трижды автоинспекторы ловили пьяных за рулем.