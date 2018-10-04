ХК «Рязань» потерпел третье поражение подряд

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-04T09:27:18+03:00

Имея моменты, в Тамбове бело-синие не смогли склонить чашу весов на свою сторону

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3 октября в Тамбове состоялся матч между одноименной командой и хоккейным клубом «Рязань». Обыграв фаворитов (СКА-«Неву», «Динамо» и «Югру»), подопечные Павла Десяткова терпят уже третье поражение подряд, на этот раз – 2:4.

- После домашней серии побед мы, к сожалению, потеряли нить игры. Третий матч пытаемся вернуть себе удачу. С большим трудом забиваем, но в то же время очень легко пропускаем, - сказал после игры главный тренер.

В начале встречи «Рязань» владела преимуществом и много бросала, но отличились первыми хозяева: Артур Топорков в большинстве поразил ворота набросом от синей линии. Отыграться гости смогли на последней минуте периода усилиями Дмитрия Воробьева, который вывел партнера на рандеву с вратарем, и Артема Прохорова, использовавшего этот шанс.

На исходе получаса чистого времени бело-синие вышли вперед, разыграв лишнего (автором гола стал Артем Седунов), однако «волки» довольно быстро восстановили равновесие.

В третьем периоде в «хоккейных» качелях последнее слово осталось за «Тамбовом». При этом без везения и подвигов голкипера для победившей команды не обошлось.

Кстати, четвертая шайба залетала уже в пустые ворота после замены Сергея Белова на шестого полевого игрока.