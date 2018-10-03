Активисты ОНФ составили рейтинг самых «убитых» дорог Рязанской области
Активисты Общероссийского народного фронта передали в региональный минтранс и администрацию областного центра список дорог Рязанской области, которые требуют срочного ремонта.
- Топ-10 был сформирован по итогам голосования граждан на интерактивном сайте «Карта убитых дорог», созданном в рамках проекта «Дорожная инспекция», - сообщили в пресс-службе ОНФ.
На первые три строчки антирейтинга попали дорога в деревне Волшута Михайловского района, улица Интернациональная (там люди пожаловались на разбитый подъезд к детской поликлинике №3) и Славянский проспект в Рязани (тот самый не существующий по бумагам, но востребованный участок). Также в перечне присутствует улица Тимакова, где сошло уложенное только два года назад покрытие.
Общественники попросили чиновников учесть предложения и включить дороги из своего списка в план работ на 2019 год. Они отметили, что, например, по итогам 2017 года девять из десяти дорог, попавших в топ, были отремонтированы.