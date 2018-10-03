2018-10-03T16:57:26+03:00
Экономика

При строительстве детского сада в Рязани незаконно израсходовали 4 миллиона рублей

Контрольно-счетная палата направила материалы проверки в прокуратуру
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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Контрольно-счетная палата региона опубликовала отчет о проверке использования бюджетных средств при строительстве детского сада №35 на 220 мест в рязанском микрорайоне Семчино. По ее результатам аудиторы выявили незаконные расходы, причем в миллионных масштабах.

- Муниципальным образованием незаконно приняты и оплачены работы с завышенными объемами и стоимостью на общую сумму 3,9 миллиона рублей, - говорится в отчете.

Материалы с описанием этих фактов ревизоры направили в прокуратуру.

Всего на новый социальный объект из областного бюджета выделялись почти 172 миллиона рублей. 26 февраля 2018 года его официально открыл губернатор Николай Любимов.

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