В интернете множатся селфи с рязанским памятником Александру Невскому

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-03T16:22:17+03:00

Фотографии с конной скульптурой в райцентре Александро-Невский делают и местные жители, и проезжающие по автомагистрали

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Проезжающие по автомобильной трассе Р-126 (Рязань – Ряжск – Мичуринск) в последние дни стали все чаще останавливаться на повороте в поселок Александро-Невский. Видя на перекрестке конный памятник, они выходят сфотографироваться с ним – и отправляя в интернет селфи, с удивлением выясняют, что на этом месте в последние дни сделаны уже сотни фотографий.

С памятником Александру Невскому, установленным на собранные населением и спонсорами 2,5 миллиона рублей, сделали селфи с помощью мобильных телефонов десятки жителей самого районного центра. К новой достопримечательности приходят целыми семьями.

– В честь него назван наш поселок. Нам про него детям рассказывать придется, – объясняют самые ответственные родители.

Селфи от путешественников в социальных сетях также немало. В пояснениях к фотографиям они чего только не пишут: «Наверное, князь родился в этом городе», «Здесь, видимо, были принадлежащие ему владения» и т.п. На самом деле железнодорожную станцию, вокруг которой вырос поселок, наименовали в конце XIX века Александро-Невской из-за названия придела церкви, стоящей по соседству.