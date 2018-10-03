В рязанском райцентре из муниципальных квартир выгнали салон красоты и суши-бар

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-03T16:02:49+03:00

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Жители города Кораблино незаконно организовали бизнес в муниципальных квартирах. Одну из них приспособили под своеобразный салон красоты (там оказывались парикмахерские, косметические услуги, предлагался массаж), другую – под суши-бар.

- Как показала проверка, муниципальные квартиры для целей проживания в соответствии с их назначением фактически не использовались, были заняты гражданами с целью извлечения дохода, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В заведениях не исполнялись требования противопожарного и санитарного законодательства, да и с налоговой службой ушлые граждане, судя по всему, предпочли дел не иметь, потому как именно она инициировала проверку.

Прокуратура внесла представление администрации, после чего ответственное должностное лицо наказали дисциплинарно, а предприниматели были вынуждены свою деятельность прекратить.