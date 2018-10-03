2018-10-03T15:48:11+03:00
Происшествия

Полицейские пресекли оптовую поставку героина в Рязань

Из незаконного оборота изъято 740 граммов наркотика
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
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Полицейские пресекли поставку 740 граммов героина в Рязань, организованную бесконтактным способом. Узнав, что 37-летняя жительница областного центра и ее 30-летняя приятельница причастны к обороту запрещенных веществ, правоохранители нанесли визит к ним домой. В квартирах дам они обнаружили 590 граммов наркотика.

- Полицейские выяснили, что накануне рязанки подготовили для реализации более 90 граммов героина, а затем получили оптовую партию, которую собирались разделить по небольшим контейнерам, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кроме того, оперативники узнали, что женщины должны получить еще одну партию, и организовали засаду.

Вскоре бойцы отряда специального назначения «Гром» на въезде в город остановили автомобиль ВАЗ-2109, задержав мужчину и женщину - граждан одной из республик Средней Азии в возрасте 29 и 22 лет. Проведя обыск в салоне машины, полицейские обнаружили, что они перевозили 145 граммов героина.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, на время следствия их взяли под стражу.

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

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