2018-10-03T14:12:59+03:00
Экономика

РСХБ направил 2 млрд рублей на строительство обогатительной фабрики «Денисовская» в Якутии

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АО «Россельхозбанк» профинансировал строительство новой обогатительной фабрики «Денисовская» с проектной мощностью 6 млн тонн переработки угля в год. Размер кредитной линии составил 2 млрд рублей.

Кредитные средства РСХБ направлены на создание в регионе технологичного предприятия для первичной переработки угля нового поколения. Объект был построен в беспрецедентно короткие сроки – за 10 месяцев и введен в эксплуатацию летом 2018 года.

Новая обогатительная фабрика перерабатывает уголь, добытый на шахте «Денисовская» обогатительного комплекса, входящего в состав крупного угледобывающего холдинга ООО «УК «Колмар» - объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

Россельхозбанк придерживается стратегии развития универсального банка и кредитует не только предприятия агропромышленного комплекса, но и другие приоритетные отрасли экономики. Республика Саха (Якутия) обладает высоким природно-энергетическим потенциалом. Финансовая поддержка РСХБ ООО «УК «Колмар», одного из флагманов угледобывающей промышленности региона, способствует его социально-экономическому развитию.

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