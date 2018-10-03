На трех маршрутах транспорта в Рязани теперь можно ездить за 21 рубль

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-03T13:57:42+03:00

На 2 рубля тариф на проезд подешевел только для обладателей карты «УмКа Городская»

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Рязанцы, ждущие общественного транспорта на остановках, уже обратили внимание, что у некоторых микроавтобусов на лобовом стекле и бортах появились наклейки: «21 рубль».

– У нас что, проезд подешевел? – спрашивают они, заглядывая в салон.

– Да, но только для тех, кто платит картой, – отвечают изнутри.

Скидка на 2 рубля работает не во всех маршрутках, а только в красных микроавтобусах ПАЗ «Vector Next» 41, 47 и 88 маршрутов. Все они направляются из разных районов города в сторону Московского шоссе. Связано это с тем, что договор заключен с группой перевозчиков, входящих в «Рязанский транспортный союз».

Чтобы экономить на проезде, обычный горожанин должен пойти в киоск по продаже проездных билетов, в ближайший офис КВЦ или «Почты России», там приобрести карту «Городская» (залоговая стоимость – 100 рублей) с тарифным планом «Электронный кошелек», а затем пополнить ее счет – на сайте карты «УмКа» или в платежных терминалах некоторых банков.