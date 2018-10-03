2018-10-03T13:57:42+03:00
Общество

На трех маршрутах транспорта в Рязани теперь можно ездить за 21 рубль

На 2 рубля тариф на проезд подешевел только для обладателей карты «УмКа Городская»
Валерий КОТОВ
Поделиться:
Пассажиры узнают «счастливый» микроавтобус по красному цвету и наклейкамПассажиры узнают «счастливый» микроавтобус по красному цвету и наклейкамФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Рязанцы, ждущие общественного транспорта на остановках, уже обратили внимание, что у некоторых микроавтобусов на лобовом стекле и бортах появились наклейки: «21 рубль».

– У нас что, проезд подешевел? – спрашивают они, заглядывая в салон.

– Да, но только для тех, кто платит картой, – отвечают изнутри.

Скидка на 2 рубля работает не во всех маршрутках, а только в красных микроавтобусах ПАЗ «Vector Next» 41, 47 и 88 маршрутов. Все они направляются из разных районов города в сторону Московского шоссе. Связано это с тем, что договор заключен с группой перевозчиков, входящих в «Рязанский транспортный союз».

Чтобы экономить на проезде, обычный горожанин должен пойти в киоск по продаже проездных билетов, в ближайший офис КВЦ или «Почты России», там приобрести карту «Городская» (залоговая стоимость – 100 рублей) с тарифным планом «Электронный кошелек», а затем пополнить ее счет – на сайте карты «УмКа» или в платежных терминалах некоторых банков.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском райцентре из муниципальных квартир выгнали салон красоты и суши-бар
Полицейские пресекли оптовую поставку героина в Рязань
В четверг во всех районах Рязанской области пройдет дождь
Главой Шиловского района Рязанской области опять избрали Василия Фомина
РСХБ направил 2 млрд рублей на строительство обогатительной фабрики «Денисовская» в Якутии
В рязанском микрорайоне Кальное появится новая дорога
Рязанец похитил крышку канализационного люка
В Ермишинском районе Рязанской области избрали нового главу
В Рязанском районе сгорела Chevrolet Niva
Люксембургская компания построит в Рязанской области «сухой порт»
Прокуратура подала иск о плачевном состоянии дорог в рязанском райцентре Касимове
Количество пострадавших в серьезном ДТП в Рязани увеличилось до четырех
В рязанском «Глобусе» изъяли контрафактные бриджи
Годовая инфляция в Рязанской области ощутимо превышает общероссийскую
В Рязани на неделю ограничат движение по улице Западной
Рязанцы в Волгоградской области попали в ДТП – погибла женщина