2018-10-03T13:45:08+03:00
Общество

В рязанском микрорайоне Кальное появится новая дорога

Администрация города до конца года разработает ее смету и проект
Константин МОГИЛИН
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3 октября во время личного приема граждан житель Рязани пожаловался Сергею Карабасову на плохое состояние проезжей части у своего дома. В ответ и.о. главы администрации города пообещал рассмотреть возможность строительства автодороги на улице Быстрецкой для удобства подъезда к дому по адресу Кальная, 44.

- В текущем году необходимо выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на строительство участка дороги с дальнейшим проведением экспертизы проекта, - цитирует Карабасова пресс-служба администрации Рязани.

Кроме того, чиновник пообещал, что строительство дороги будет внесено в план мероприятий по дорожному ремонту на 2019 год.

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