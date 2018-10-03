2018-10-03T13:18:07+03:00
Происшествия

Рязанец похитил крышку канализационного люка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Роман ДОРОФЕЕВ
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В полицию Шацкого района обратились сотрудники администрации Конобеевского сельского поселения, которые сообщили, что вечером в селе Алеменево неизвестный похитил крышку канализационного люка. Хотя и было уже темно, но местные жители разглядели, как мужчина погрузил крышку в автомобиль и уехал. «Обезглавленный» колодец представлял реальную опасность для людей, поскольку находился возле водонапорной колонки.

Полицейские выехали на место преступления. Опросив жителей села, они не только выяснили марку автомобиля, на котором приезжал злоумышленник, но и установили часть госномера машины. Проверив базу данных, стражи правопорядка определили подозреваемого – 42-летнего жителя соседнего села.

Версия подтвердилась. Нагрянув по адресу, полицейские недалеко от входной двери обнаружили похищенный чугунный люк. Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в совершении дачных краж и в настоящее время является фигурантом уголовного дела.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

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