В Рязанском районе сгорела Chevrolet Niva

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-03T12:31:13+03:00

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В селе Подвязье Рязанского района произошел, предположительно, поджог автомобиля Chevrolet Niva. В ночь на 1 октября огонь полностью уничтожил машину.

По словам замначальника отдела надзорной деятельности Рязанского района ГУ МЧС России по Рязанской области Сергея Колпакова, скорее всего, причиной возгорания стал поджог. По данным издательства «Пресса», пару недель назад автовладелец попал в аварию, и у машины оказалось разбитым заднее стекло. Очаг возгорания был именно в задней части салона. Хозяин также сообщил, что незадолго до пожара у него произошел конфликт с одним человеком.

- Сейчас проводится проверка. Материалы будут переданы в полицию. Конечно, возгорание можно было бы списать на замкнувшую из-за аварии проводку, если бы не одно но: из-за неисправности машина бы полыхнула на следующий день после ДТП, ну, может, через сутки. Но никак не через полторы недели. Кроме того, в задней части салона, где и находился очаг возгорания, нет ни мотора, ни проводки, - отметил Сергея Колпакова .