Прокуратура подала иск о плачевном состоянии дорог в рязанском райцентре Касимове
От местной администрации потребовали привести в нормативное состояние ряд улиц
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В Касимове местная прокуратура совместно с Госавтоинспекцией проверила дороги райцентре на соответствие государственному стандарту. Итогом этой проверки стал иск к городской администрации с требованием привести проезжую часть на целом ряде улиц в нормативное состояние.
- Заявление находится на рассмотрении в Касимовском районном суде, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Так, просадки, проломы, колеи и другие критичные повреждения дорожного полотна зафиксированы на улицах Восточной, Советской, 50 лет СССР, Кокорева, Горького, Набережной, Дзуржинского и Татарской.