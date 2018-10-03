2018-10-03T12:08:14+03:00
Общество

Прокуратура подала иск о плачевном состоянии дорог в рязанском райцентре Касимове

От местной администрации потребовали привести в нормативное состояние ряд улиц
Антон КОНОВАЛОВ
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В Касимове местная прокуратура совместно с Госавтоинспекцией проверила дороги райцентре на соответствие государственному стандарту. Итогом этой проверки стал иск к городской администрации с требованием привести проезжую часть на целом ряде улиц в нормативное состояние.

- Заявление находится на рассмотрении в Касимовском районном суде, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, просадки, проломы, колеи и другие критичные повреждения дорожного полотна зафиксированы на улицах Восточной, Советской, 50 лет СССР, Кокорева, Горького, Набережной, Дзуржинского и Татарской.

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