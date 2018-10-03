2018-10-03T11:31:20+03:00
Происшествия

Количество пострадавших в серьезном ДТП в Рязани увеличилось до четырех

Полиция уточнила обстоятельства аварии на улице Халтурина
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о серьезном ДТП в Рязани, которое произошло утром 2 октября. В полиции уточнили подробности происшествия. В 6.40 автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 64-летний рязанец, выезжая со Старообрядческого проезда (второстепенная дорога), не предоставил преимущество проезда перекрестка автомобилю Hyundai I40. Вторая иномарка двигалась по улице Халтурина.

Произошло столкновение, в результате которого пострадали четыре человека. Водителя Volkswagen Polo госпитализировали. Также за медицинской помощью обращались 32-летняя пассажирка Volkswagen, 35-летний водитель Hyundai и его 29-летний пассажир.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло два ДТП, в которых пострадали пять человек. Также зарегистрировано 25 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны пять нетрезвых водителей.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

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