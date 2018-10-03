В рязанском «Глобусе» изъяли контрафактные бриджи

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-03T10:58:33+03:00

На них незаконно нанесена символика прошедшего в России мундиаля

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В рязанском «Глобусе» работники прокуратуры совместно с полицейскими обнаружили 77 пар женских бридж с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Документов на использование этой торговой марки продавец не представил, а экспертиза подтвердила – товар контрафактный.

- Продукция изъята. Ущерб, причиненный правообладателю действиями ООО «Гиперглобус», составил более 31,5 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Против ритейлера с немецкими корнями возбудили дело об административном правонарушении. Размер штрафа может в пять раз превысить стоимость самого контрафакта.