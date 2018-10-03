2018-10-03T10:41:09+03:00
Экономика

Годовая инфляция в Рязанской области ощутимо превышает общероссийскую

Такие данные приводит местно отделение Банка России
Антон КОНОВАЛОВ
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Товары и услуги в Рязанской области дорожают быстрее, чем в среднем по стране, то есть интенсивнее происходит обесценивание денег. Такую информацию на основе данных Росстата предоставило местное отделение Банка России.

- В августе 2018 года годовая инфляция в Рязанской области ускорилась до 4,1% (в июле этот показатель был 3%), что по-прежнему превышает общероссийский показатель (3,1%), - отмечается в пресс-релизе.

Также аналитики отметили июльскую инфляцию 2,4% в группе продовольственных товаров, чего в аналогичном периоде прошлого года не наблюдалось. Дешевели только сахар, крупа и макаронные изделия.

К слову, рост цен на мясные продукты аналитики объяснили, в том числе, подорожанием кормов из-за засухи в Центральной России.

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