Годовая инфляция в Рязанской области ощутимо превышает общероссийскую
Товары и услуги в Рязанской области дорожают быстрее, чем в среднем по стране, то есть интенсивнее происходит обесценивание денег. Такую информацию на основе данных Росстата предоставило местное отделение Банка России.
- В августе 2018 года годовая инфляция в Рязанской области ускорилась до 4,1% (в июле этот показатель был 3%), что по-прежнему превышает общероссийский показатель (3,1%), - отмечается в пресс-релизе.
Также аналитики отметили июльскую инфляцию 2,4% в группе продовольственных товаров, чего в аналогичном периоде прошлого года не наблюдалось. Дешевели только сахар, крупа и макаронные изделия.
К слову, рост цен на мясные продукты аналитики объяснили, в том числе, подорожанием кормов из-за засухи в Центральной России.