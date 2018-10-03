Рязанцы в Волгоградской области попали в ДТП – погибла женщина

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-03T09:13:14+03:00

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2 октября во Фроловском районе Волгоградской области в ДТП попал ВАЗ-2107, в котором ехали жители Рязани. В результате столкновения с микроавтобусом Mercedes 66-летняя пассажирка погибла, а 43-летний водитель и 36-летняя женщина госпитализированы.

- В 14:20 48-летний водитель маршрутки сообщением Волгоград - Урюпинск не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «семерку», - сообщает «Волгоград Онлайн» со ссылкой на местное ГУ МВД.

Уточняется, что отечественная легковушка притормозила, чтобы развернуться.